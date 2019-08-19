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3 HDP'li ismin görevden alınmasına Devlet Bahçeli'den ilk değerlendirme

3 HDP'li ismin görevden alınmasına Devlet Bahçeli'den ilk değerlendirme

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yerinde ve önemli bir operasyon" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tasarruflarına desteğimiz tam" ifadelerini kullandı.

Soylu'ya tebrik telefonu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin belediyeleriyle ilgili operasyonlardan dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

MHP Lideri, bu belediyeler ile ilgili alınan tedbirin büyük, yerinde ve önemli bir operasyon olduğunu ifade etti.

"Hükümete ve size desteğimiz tamdır"

Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun tasarruflarını desteklediklerini belirten MHP Lideri, “Hükümete ve size desteğimiz tamdır” dedi.

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