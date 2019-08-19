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Kasımpaşalı Aytaç Kara: Milli takımda oynamak en büyük hayalim

Demirören Haber Ajansı
Kasımpaşalı Aytaç Kara: Milli takımda oynamak en büyük hayalim

KASIMPAŞA'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, en büyük hayalinin milli takımda oynamak olduğunu söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya gelmemdeki en büyük etken. Hedefimiz bu sene Kasımpaşa'yı ligde bitirebileceği en iyi yerde bitirtmek. Burası ligin önemli kulüplerinden biri. Umarım her maç üstüne koyarız ve hak ettiği yere getiririz" dedi.

Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, en büyük hayalinin milli takımda oynamak olduğunu söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya gelmemdeki en büyük etken. Hedefimiz bu sene Kasımpaşa'yı ligde bitirebileceği en iyi yerde bitirtmek. Burası ligin önemli kulüplerinden biri. Umarım her maç üstüne koyarız ve hak ettiği yere getiririz" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya sahasında ağırladığı Trabzonspor'a karşısında 1 puanı getiren golü kaydeden Aytaç Kara, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Aytaç, "Zorlu bir sezona başladık. Trabzonspor bizden daha erken sezon açtı. Biz yeni kurulmuş bir takımız, ben de dahil birbirimize alışma sürecindeyiz. Ligin ilk maçında bu duruma göre iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Girdiğimiz net gol pozisyonlarımız vardı, onları da değerlendirebilsek şu an galibiyeti konuşuyorduk; olmadı. Üstüne koyarak devam etmek istiyoruz, Kasımpaşa'yı iyi yerlerde hep birlikte görmek istiyoruz. Bu sezon bunun için mücadelemizi vereceğiz. Kendi attığım gol ile takıma katkıda bulunduğum için mutluyum. Tabii galibiyet golü olsa daha fazla sevinirdim. İnşallah bundan sonra galibiyet golleri de atarım" ifadelerini kullandı.

"Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya gelmemdeki en büyük etken"

Daha önce de çalıştığı teknik direktör Kemal Özdeş'in Kasımpaşa'ya gelmesindeki en büyük etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Aytaç Kara, "Kemal hoca daha önceden çalıştığım bir hoca. Altı yaş liglerinde beni milli takıma çağıran hocamdır. Beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden birisi. Hedefimiz bu sene Kasımpaşa'yı ligde bitirebileceği en iyi yerde bitirtmek. Burası ligin önemli kulüplerinden biri. Umarım her maç üstüne koyarız ve hak ettiği yere getiririz" diye konuştu.

"Milli takımda oynamak en büyük hayalim"

Milli takımda oynamanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Aytaç Kara, "Her Türk oyuncunun hayali milli takıma gitmektir. Benim de en büyük hayallerimden biri. Futbol oynamaya devam ettiğim sürece bu hayalimin peşinden koşmaya devam edeceğim. Bunun için mücadelem her zaman devam edecek. Rabbim inşallah bize oraları gösterir ve inşallah milli formayı hiç bırakmayız" dedi.

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