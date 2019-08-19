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Bursa'da 2. kattan düşen Eymen bebek şans eseri ölümden döndü!

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da 2. kattan düşen Eymen bebek şans eseri ölümden döndü!

BURSA'da, ikinci kat balkonundan beton zemine düşen 1 yaşındaki Eymen S., yaralandı. Şans eseri ölümden dönen Eymen bebeğin sağlık durumunun iyi.

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın ikinci katında oturan ailenin 1 yaşındaki çocuğu Eymen S. balkonda oynarken korumalıkların arasından düştü.

Beton zemine düştü
Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek yaralandı. Yaralı bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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