Tam 6 ayaklı ve 2 kuyruklu! Karaman'da görenleri hayrete düşüren olay

iz hemen anne kedinin muayenesini yaptıktan sonra doğum kanalındaki yavru kedinin havasızlıktan dolayı öldüğünü fark ettik ve sezaryene aldık. Sezaryen da ilk başta doğum kanalındaki kediyi aldıktan sonra bir beyaz yavru daha çıkardık maalesef ki, o da ölmüştü. Son olarak aldığımız yavru ise bizleri de şaşırttı.