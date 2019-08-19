Beşiktaş'ta aranan kan bulundu Vincent Aboubakar geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor'a karşı 3-0'lık mağlubiyet almalarının ardından transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş yönetimi, eski yıldızları Vincent Aboubakar'la anlaşmak üzere.

İki sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve geçtiğimiz sezonun başında da Porto takımına geri dönen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ı istiyor.

Porto'dan ayrılmak istediği haberleri geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Aboubakar, hücum hattında Marega, Soares, Ze Luis, Warls ve Fabio Silva gibi isimlerin bulunması nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Beşiktaş harekete geçti

Burak'ın yokluğunda ilk maçta Sivas karşısında ağları sarsamayan Beşiktaş'ın da Aboubakar için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Yine mi kiralanacak?

Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki futbolcunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralama formülüne başvurmayı hedefliyor.

Öte yandan Aboubakar'ın, Siyah-Beyazlılar'a geri dönme isteği nedeniyle bu transferdeki tek engel Porto olarak göze çarpıyor.