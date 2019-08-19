Diyarbakır Mardin ve Van belediyesi sitelerine bakın! Başkanlar gidince...
MARDİN, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından belediyenin resmi sitesine girenler bu uyarılarla karşılaşıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandıktan sonra Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyelerinin internet sitelerinin fişi çekildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girenler Türk bayrağı önündeki bir Atatürk fotoğrafı ile karşılaşıyorlar.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sitesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın resmi sitesinin de fişi çekildi. Siteye 'bakım aşamasında' mesajı iliştirildi.
Van Belediyesinin sitesi
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sitesinde de benzer bir durum var. Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınması sonrasında aşağıdaki uyarı siteye yerleştirildi.
GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI
HDP'nin 3 büyükşehirdeki belediye başkanları görevlerinden alındılar. 31 Mart yerel seçimlerinde bu belediye başkanlarının aldıkları oylar şöyleydi:
Adnan Selçuk Mızraklı yüzde 63
Ahmet Türk yüzde 56
Bedia Özgökçe Ertan yüzde 54