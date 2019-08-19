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Göztepe büyük hedefler koyduğu sezona kötü başladı

İhlas Haber Ajansı
Göztepe büyük hedefler koyduğu sezona kötü başladı

Süper Lig’in açılış haftasında Antalyaspor’a tek golle kaybeden Göztepe sezona puansız başlarken, sarı-kırmızılılar bu sezon da ligin ilk haftasında galibiyete uzanamadı. 

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında tamamlayan ve bu sezona büyük hedeflerle merhaba diyen Göztepe, ligin ilk haftasında konuk ettiği Antalyaspor’a tek golle kaybetti. Rakibi karşısında istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım taraftarlarını üzerken, sezonun ilk maçında kazanamama serisini yine bozamadı. 2014-2015 sezonunun ilk maçında deplasmanda Kızılcahamamspor’u deviren Göztepe, o tarihten bu yana oynadığı 5 sezonda ilk maçlarda galibiyete hasret kaldı. 

Yeniler siftah yaptı 
Göztepe’nin 3 yeni transferi ligin ilk maçında siftah yaptı. Sarı-kırmızılı takımın yeni yıldızları Eren Derdiyok, Bubacarr Sanneh ve Leo; Antalyaspor karşısında 90 dakika forma giydi. İzmir ekibinin iki yeni transferi Murat Paluli ve Veli Çetin karşılaşmayı yedek kulübesinden takip ederken, Hüseyin Bulut ile Batuhan ise maç kadrosunda yer almadı. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray ile sözleşmesini fesh ettikten sonra ligin ikinci devresinde bir takımla anlaşmayan Eren Derdiyok, Aralık ayından bu yana ilk kez resmi karşılaşmada görev yaptı. 

Tuna’nın cezası bitti 
Geçen sezonun son haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada müsabakanın hakemi tarafından tribüne gönderilen ve 1 maç ceza alan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig’in ilk haftasında kulübede yer almadı. Tuna’nın yokluğunda Yardımcı Antrenör Tahsin Tam takımın başında sahaya çıktı. Antalyaspor maçıyla birlikte cezasını noktalayan Tuna, cuma günü oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında kulübedeki yerini alabilecek.

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