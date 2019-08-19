HABER /  SPOR
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

Beşiktaş Göztepe maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş Göztepe maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı.

Antrenman kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi. 
Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson salonda çalıştı. Enzo Roco sahada koşu yaptı, Loris Karius ise sahada çalışmalara başladı. 
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek'ten HDP'lileri çıldırtacak kayyum yorumu!
Doğu Perinçek'ten HDP'lileri çıldırtacak kayyum yorumu!
Fatih Portakal Öcalan dedi Abdullah Ağar 'buna izin verilmez' yazdı
Fatih Portakal Öcalan dedi Abdullah Ağar 'buna izin verilmez' yazdı
Avrupa Birliği'nden HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili açıklama
Avrupa Birliği'nden HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili açıklama
Beşiktaş'ta aranan kan bulundu Vincent Aboubakar geri dönüyor
Beşiktaş'ta aranan kan bulundu Vincent Aboubakar geri dönüyor
Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır belediyesine geldi tebligatı imzalamayıp bunu yazdı
Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır belediyesine geldi tebligatı imzalamayıp bunu yazdı
3 HDP'li ismin görevden alınmasına Devlet Bahçeli'den ilk değerlendirme
3 HDP'li ismin görevden alınmasına Devlet Bahçeli'den ilk değerlendirme
ÖNCEKİ HABERLER
KYK yurt başvuruları ne zaman 2019 KYK yurt başvurusu yapma GSB giriş
KYK yurt başvuruları ne zaman 2019 KYK yurt başvurusu yapma GSB giriş
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Medel kızağa çekiliyor
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Medel kızağa çekiliyor
AK Partili iki vekil trafik kazası geçirdi!
AK Partili iki vekil trafik kazası geçirdi!
Brezilyalı futbolcu Coutinho Bayern Münih'te
Brezilyalı futbolcu Coutinho Bayern Münih'te
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB güncel iş takvimi
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB güncel iş takvimi
Burcu Kartal kaç yaşında Sinan Özen'in eşi ne iş yapıyor?
Burcu Kartal kaç yaşında Sinan Özen'in eşi ne iş yapıyor?
Yorumlar