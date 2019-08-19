Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Medel kızağa çekiliyor

Süper Lig'in ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullar Avcı’nın Göztepe maçında Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ın Demir Grup Sivasspor karşısında aldığı farklı mağlubiyet, teknik heyeti hem büyük hayal kırıklığına uğrattı hem de bir hayli kızdırdı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor hezimetinin ardından ilk 11'e neşter vuracak. Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Medel'i kesmesi beklenen Avcı, Göztepe maçında Douglas, Rebecho ve Oğuzhan'a forma şansı verecek.



Kızağa çekecek

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Göztepe ile cuma günü oynanacak maçta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve ve Medel'i kızağa çekeceği öğrenildi. Bu futbolcuların yerine İzmir ekibi karşısında Douglas, Rebocho ve Oğuzhan'ın ilk 11'de oynaması planlanıyor.



Performanslarından memnun kalmadı

Teknik heyet, Demir Grup Sivasspor maçında Güven Yalçın, Gary Medel, Adem Ljajic ve Ricardo Quaresma’nın performanslarından da memnun kalmadı. Sakatlıklar yüzünden takımda geniş çaplı rotasyon yapamayan Abdullah Avcı’nın, Göztepe maçında bu oyunculara mecburen 11’de görev vereceği ifade edildi.