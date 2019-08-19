Doğu Perinçek'ten HDP'lileri çıldırtacak kayyum yorumu!
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili HDP'lileri çıldırtacak açıklamalar yaptı. Perinçek ''HDP kapatılmalı, PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil'' dedi.
Doğu Perinçek, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Perinçek, HDP'li belediyelere operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "HDP'ye belediye, Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. " ifadelerini kullandı.
Doğu Perinçek'in twitleri şöyle:
5) HDP kapatılmalı.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) August 19, 2019
3) PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) August 19, 2019
2) HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) August 19, 2019
1) HDP'ye belediye Mehmetçiğe kurşundur.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) August 19, 2019
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