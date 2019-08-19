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KYK yurt başvurusu 2019 ne zaman açıklanır KYK yurt sonucu sorgulama

KYK yurt başvurusu 2019 ne zaman açıklanır KYK yurt sonucu sorgulama

KYK yurt başvuruları bugün yani 19 Ağustos Pazartesi günü başladı. Üniversite öğrencilerine yurt ve burs imkanı sunan KYK başvuru sayfasını açtı. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, KYK yurt başvurusu için kaç gün sürecek ve KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuruları için başvuru süreci bugün başladı ve son gün 26 Ağustos olacak. Üniversite öğrencilerine yurt imkanı sunan KYK, başvuru sürecinin başladığını resmi hesabından duyurdu. Üniversite öğrencilerini ise yurt başvurusu yapma heyecanı sardı. Peki KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, KYK yurt başvurusu kaç gün sürecek işte merak edilenler...

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresinden (yurtkur.gsb.gov.tr) ulaşabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK, her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere burs ve yurt desteği vermeye devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KYK'nın resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları 19 Ağustos 2019 itibariyle başlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan ve KYK tarafından paylaşılan duyuru şu şekilde:
"Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlıyor. 26 Ağustos’a kadar başvurularınızı “Dijital Türkiye” (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. "

YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.

"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek.

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KYK yurt başvurusu nasıl yapılır yurtkur.gsb.gov.tr giriş ekranı
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