Hasan Ali Kaldırım'ın yerine gelecek isim belli oldu! Fenerbahçe harekete geçti

Transfer sezonu bitmeden defansını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Milan forması giyen Diego Laxalt için kiralama konusu masaya yatırılarak teklif vermeyi planlıyor.

26 yaşındaki Uruguaylı sol bek Diego Laxalt için harekete geçildi. Damien Comolli tarafından takip edilen oyuncu için menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken Laxalt'ın da Milan'dan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı bildirildi.

26 yaşındaki sol bekin, şampiyonluk kazanabileceği bir takıma gitmek istediği, bu nedenle Fenerbahçe'nin görüşmelerdeki tutumunun hoşuna gittiği aktarıldı.

Öte yandan Laxalt ile menajerinin önümüzdeki günlerde Milan Yönetimi ile görüşerek ayrılık kararını konuşacaklarını ifade edildi.

Maldini'den söz aldı

Milan'ın sportif direktörü Paolo Maldini'nin Laxalt'a kolaylık sağlama konusunda söz verdiği de belirtildi.

Bu sayede Fenerbahçe'nin kiralık olarak deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmaya hazır olduğu dile getirildi.