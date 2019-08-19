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Ahmet Türk'ün yerine getirilen Vali Yaman'dan çok çarpıcı Erdoğan sözleri

Ahmet Türk'ün yerine getirilen Vali Yaman'dan çok çarpıcı Erdoğan sözleri

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yeniden görevlendirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün yerine getirilen Vali Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile belediye binasına geldi.

"Sizin için çalışacağız demiştik"

Burada açıklama yapan Yaman, "Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza 'Sizin için çalışacağız' demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak.

"Mardinimiz için yeniden işbaşındayız"

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından ise belediye başkanlığına atanan Yaman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafı "Mardinimiz için yeniden işbaşındayız" mesajıyla paylaşıldı.

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