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Gökhan Töre'den iyi haber! Maça yetişecek

İhlas Haber Ajansı
Gökhan Töre'den iyi haber! Maça yetişecek

Yeni Malatyaspor’da sakatlığından dolayı sezonun ilk maçı olan M. Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Töre’den iyi haber geldi. Yıldız oyuncunun Trabzonspor maçına yetişeceği öğrenildi. 

Süper Lig'in ilk haftasında M. Başakşehir ile oynanan maç için yapılan son antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı kadrodan çıkarılan Gökhan Töre’nin ligin 2. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına yetişeceği, bir diğer sakat oyuncu Issam Chebake’nin ise tedavisine devam edildiği, maça yetişmesinin zor gözüktüğü öğrenildi.

Kulüp doktoru Nevzat Denerel’in verdiği bilgiye göre Partizan Belgrad maçında sol bacak üst arka adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kalan Issam Chebake’nin yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü paylaşıldı. Faslı futbolcunun Trabzonspor maçında da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. 
Sezonun ilk maçı olan M.Başakşehir müsabakası öncesi yapılan son antrenmanda kaburgasına aldığı darbeyle sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Gökhan Töre’nin ise önemli bir sağlık sorununun bulunmadığı ve Trabzonspor maçında sahada olacağı ifade edildi. 

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