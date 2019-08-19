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Konyaspor Galatasaray maçı hazırlıklarına son sürat başladı

Demirören Haber Ajansı
Konyaspor Galatasaray maçı hazırlıklarına son sürat başladı

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in ilk maçında sahasında konuk ettiği MKE Ankagücü ile 0-0 berabere kalan Konyaspor, ikinci hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Oyuna sonradan giren ve süre almayan oyuncular ise koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 6'ya 3 oyun ve dönüşümlü 3 grup halinde oynanan çift kale maçla tamamladı. Tedavisi süren Volkan Fındıklı ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

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