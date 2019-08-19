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HDP'li vekiller de yer alıyor Diyarbakır'da kayyum protestosuna polis müdahalesi

HDP'li vekiller de yer alıyor Diyarbakır'da kayyum protestosuna polis müdahalesi

HDP'nin yönettiği 3 büyükşehir belediyesindeki görevden almalar sonrası, Diyarbakır'da HDP'li vekillerin de olduğu bir grup, basın açıklaması yapmak için belediye binasına yürümek isteyince polis müdahelesiyle karşılaştı.

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye eş başkanının İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasına tepki gösteren ve içlerinde HDP'li milletvekillerinin de olduğu bir grup basın açıklaması yapmak için belediye binasına yürümek istedi. Polis grubun belediye binasına yürümesini engelleyerek müdahale etti.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı'nın da bulunduğu yaklaşık 30 HDP'li, belediye binasına 30 metre kala polisler tarafından engellendi.

Tazyikli suyla müdahale

Zırhlı araçlar ile barikatın bulunduğu noktada, HDP'li Vekil Orhan ile polis amiri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis aracından kalabalığa dağılmaları yönünde uyarıda bulunularak, aksi halde zor kullanılacağı bildirildi. Bunun üzerine grup, Erek Dağı Caddesi'ne yöneldi. Kalabalıktan bazıları sloganlar attı. Polis gruba tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sonrası fenalaşan kişiler oldu. Belediye binası önünde alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.

Eylem yasağı gerekçe gösterildi

Polis müdürü, kayyum olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun dün aldığı eylem ve etkinlik yasağını engellemeye gerekçe gösterdi. 

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