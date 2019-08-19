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Yer Antalya! Bıçak ve sopalarla birbirlerine girdiler

İhlas Haber Ajansı
Yer Antalya! Bıçak ve sopalarla birbirlerine girdiler

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçak ve sopaların karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı. Polisin müdahale ettiği olayda 1 kişi gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Güllük caddesinde bir iş yerinde aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların da toplandığı iş yeri önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken kavganın büyümesi ve taraflardan birine ait araca zarar verilmesi üzerine polis ekipleri müdahale etti. Elindeki sopayla aracın camlarını kırdığı iddia edilen genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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