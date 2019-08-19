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Şenol Güneş Fenerbahçe hakkında konuştu! Milli takımdan sonra ne yapacağını da açıkladı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunarak hayallerini gerçekleştirdikten sonra kariyerini noktalayacağını açıkladı.

YouTube üzerinden program yapan Gazeteci Kenan Taş'ın sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, şu andan sonra Avrupa Kupası ve Dünya Şampiyonası hayalinin olduğunu belirtti. Şenol Güneş, daha sonra veda edeceğini de sözlerine ekledi.

Kariyerini 50. yılında bırakmayı planladığını ancak şu anda 52. yılında olduğunu da aktaran Şenol Güneş, Milli takımın ardından bir daha kulüplere dönmeyeceğini de net bir şekilde açıkladı.

Fenerbahçe düşmanlığı mı var?
Beşiktaş’ta görevini sürdürdüğü dönemde Fenerbahçe düşmanı olduğu söylentileri hakkında da konuşan Şenol Güneş, olaylı maçın ardınan kafasına gelen cisimleri hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

şenol güneş

"Dayak yiyen ben. Niye ben suçlanıyorum? Ali Koç’la geldikten sonra görüştüm. Kamplarına gittim. Benim öyle bir sıkıntım yok. Bunu körükleyen ve kullananlar var."

Savunmada eksikleri var
Ben Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’un, Beşiktaş’ın transferlerine karışmam. Fenerbahçe’nin de Beşiktaş’ın da savunmada eksikleri var. Bu söylediğimi suçlama olarak alıyorlarsa alsınlar.

Yol haritasını değiştirmesinde yarar var
"Bunu kavga haline dönüştürmek isteyen, rekabetleri tadında bırakmayan ve kendi mutsuzluğunu orada bulmak isteyenlerin yol haritasını değiştirmesinde yarar var."

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