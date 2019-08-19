Ahmet Davutoğlu üç belediye atanan kayyumları eleştirdi! Toplumsal barışa katkı sunmayacak

Yeni parti kuracağı bilinen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına ilişkin tepki geldi. Davutoğlu "Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir." diyerek eleştiride bulundu.

Türkiye yeni güne İçişleri Bakanlığı tarafından, HDP'li isimlerce yönetilen 3 büyükşehir belediye başkanını görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması haberi ile uyandı.

Davutoğlu'ndan tepki

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasını twitter hesabından değerlendiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu konuya ilişkin eleştirisini dile getirdi.

Davutoğlu şunları söyledi;

Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır.

Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) August 19, 2019

Gül'den de tepki

Öte yandan kayyumlara bir tepki de Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül eleştirisini şu ifadelerle gösterdi;

Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.