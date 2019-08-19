Atatürk resmi indirildi Erdoğan asıldı haberinin aslı ne? İşte görüntünün tamamı
VAN Büyükşehir Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilen Vali Mehmet Emin Bilmez'in makam odasındaki Atatürk resmini indirip yerine Erdoğan'ın fotoğrafını astırdığı görüntü olay yarattı. Sosyal medyada yayılan görüntünün devamı da var. İşte işin aslı...
Diyarbakır ve Mardin ile birlikte Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan da görevinden alınmıştı. Ertan'ın yerine başkan vekili olarak Vali Mehmet Emin Bilmez görevlendirildi. Vali Bilmez'in görevi devralmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile gelmesi ve makam odasında yaptığı değişiklik gündeme oturdu.
Atatürk indirildi Erdoğan asıldı
Vali Bilmez, makam odasındaki Atatürk fotoğrafını indirip yerine Erdoğan'ın fotoğrafını astırdı. Bu görüntü sosyal medyaya 'eksik haliyle' servis edilince ortalık karıştı. Atatürk'ün fotoğrafının makamdan kaldırıldığı iddialarına tepki gelirken, işin gerçeği pek de öyle değildi.
İndirilen Atatürk portresi ne oldu?
Sosyal medyada Anadolu Ajansı logosuyla dolaşan görüntülerde sadece Atatürk resminin indirilip, Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı kısım bulunuyor. Oysa kırpılıp servise konan görüntünün devamında Atatürk fotoğrafının akibeti yer alıyor.
Erdoğan'ın fotoğrafının duvara asılmasına bizzat refakat eden Vali Mehmet Emin Bilmez, daha sonra basın açıklaması için masasına oturuyor. İşte o anda Atatürk'ün fotoğrafının nereye gittiği net bir şekilde ortaya çıkıyor.