Atatürk resmi indirildi Erdoğan asıldı haberinin aslı ne? İşte görüntünün tamamı

Diyarbakır ve Mardin ile birlikte Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan da görevinden alınmıştı. Ertan'ın yerine başkan vekili olarak Vali Mehmet Emin Bilmez görevlendirildi. Vali Bilmez'in görevi devralmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile gelmesi ve makam odasında yaptığı değişiklik gündeme oturdu.