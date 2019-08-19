KYK yurt başvurusu yapma e devlet şifresiyle giriş nasıl yapılır?

KYK bünyesinde olan yurtlarda barınmak için KYK yurt başvurusu yapma ekranını erişime açtı. Öğrenciler KYK yurt başvurularını 26 Ağustos'a kadar yapabilecek. Yurt başvurusu işlemleri e devlet üzerinden yapılacak. Öğrencilere KYK yurt başvurusu için gelir durumu, aile durumu ve ikamet bilgileri sorulacak. İşte KYK yurt başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı...

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır araştırmaması öğrencilerin gündeminde. Öğrencilere barınma imkanı sunan KYK başvuruları bugün yani 19 Ağustos'ta başladı. KYK yurt başvurusu için son gün 26 Ağustos olacak. KYK yurt başvurusu için öğrencilerin e devlet şifresi almaları şart. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden de yapılacak. KYK yurt başvurusu yapma işlemleri sırasında öğrencilere aile, gelir bilgileri ve ikamet bilgileri de sorulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı bir müdürlük olan YURTKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan 2019-2020 KYK yurt başvurusu, E-Devlet aracılığıyla tamamlanacak. KYK yurt başvuruları sonrasında öğrenciler, sonraki aşama için sonuçların açıklanmasını bekleyecek. Peki, E-Devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, E-Devlet YURTKUR ekranı üzerinden KYK yurt başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler

İlk adımda başvuru hakkında bilgiler veren Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu bilgilerin öğrenciler tarafından okunmasını ve onaylanmasını talep edecek.

İkinci adımda kimlik bilgilerinin doğruluğunu onaylayacak olan üniversite öğrencileri, üçüncü bölümde ise öğrenim bilgileri ile karşılaşacak.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?

KYK yurt başvurusu için öncelikle bir E-Devlet şifresine ihtiyaç duyulacak. E-Devlet şifresi PTT aracılığıyla temin edilebilecek. E-Devlet şifresinin ardından öğrenciler, E-Devlet üzerinden yer alan yaklaşık 10 adımlık işlemleri tamamlayacak. Bu işlemler arasında gelir durumu, aile bilgileri, öğrenim bilgileri de yer alacak. Tüm bilgilerin girilmesiyle birlikte işlem tamamlandırılacak ve başvuru numarası ile sonuçlar KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden ilerleyen günlerde öğrenilebilecek

YURT KAYDI ESNASINDA İBRAZ UYARISI

SGK’dan yapılan sorgulamada asgari ücret üzerinde bir maaşla çalıştığınız tespit edildiği takdirde ve yurt hakkı kazanmanız halinde ilgili yurt müdürlüğüne SGK’dan alınan asgari ücret düzeyi üzerinde bir maaşla çalışmadığınıza ya da işten ayrıldığınıza dair belgeyi yurda kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde ibraz etmeniz gerekmektedir.

BAŞVURUDA HATA İLE KARŞILAŞANLAR İÇİN DUYURU

KYK yurt başvuruları 19 Ağustos Pazartesi günü alınmaya başlanacak. 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan başvuru süreci, E-Devlet üzerinden sürdürülecek. E-Devlet üzerinden alınacak olan yurt başvuru aşamalarında herhangi bir problem yaşanması halinde, 7/24 hizmet veren KYK KİM (Kurumsal İletişim Merkezi), 444 1961 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunulabilecek.

YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

KYK yurtlarına başvuru sürecinde bazı kriterler ise önem arz edecek. Aşağıdaki kapsamda yer alan öğrencilerin yurt başvuruları değerlendirilmeyecek.

1.Örgün Eğitime kaydı olmayan öğrenciler,

2.Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler,

3.Sabıka kaydı bulunan öğrenciler

-Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler (Cezası tecil edilenler hariç)

- Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler,

4.Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler,

5.Ailesinin ikametgâhı okulun bulunduğu belediye sınırları içerisinde bulunan öğrenciler,

- %40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.