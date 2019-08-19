Görevden almalara tepki gösteren CHP'lilere AK Partili Turan sert sözlerle yüklendi

İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren CHP'li isimlere yüklenen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Günümüzdeki CHP ile Atatürk'ün CHP'si arasında sadece isim benzerliği var" ifadelerini kullandı.

Turan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "3 belediyeye teröre destek gibi en ağır gerekçelerle kayyım atanıyor. İlk tepki HDP'den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan Atatürk'ün partisi CHP'den geliyor." diye konuştu.

3 belediyeye teröre destek gibi en ağır gerekçelerle kayyım atanıyor. İlk tepki HDP’den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan Atatürk'ün partisi CHP'den geliyor.



Günümüzdeki CHP ile Atatürk’ün CHP’si arasında sadece isim benzerliği var! — Bülent TURAN (@turanbulent) August 19, 2019

İmamoğlu'na da tepki gösterdi

AK Partili Turan, Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li belediyelere kayyum atanmasına yönelik attığı tweete de tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" paylaşımını alıntılayan Turan, "Kayyum" değil "Kayyım" notunu düştü.