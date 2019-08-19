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Sinop'ta seyir halindeki otomobil karşı şeride uçtu!

İhlas Haber Ajansı
Sinop'ta seyir halindeki otomobil karşı şeride uçtu!

Sinop’ta otomobilin karşı şeride uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Korucuk mevkisinden Sinop yönünde seyir halindeki Ümit Can hakimiyetindeki 57 AC 250 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçti ve karşı kaldırıma çarparak durabildi.

Kaza sonucu Ümit Can ve eşi Hülya Can yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi üzerine yaralılar 112 acil ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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