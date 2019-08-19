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Abdullah Gül HDP'li başkanlar için tek cümlelik twit attı işte yorumu

Abdullah Gül HDP'li başkanlar için tek cümlelik twit attı işte yorumu

DİYARBAKIR, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınması gündeme oturmuş durumda. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den görevden almaya ilişkin tek cümlelik bir mesaj geldi.

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.

"Bu şekilde görevden alınmaları..."

HDP'li belediyelere kayyum atanmasını Twitter hesabından eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şu ifadeleri kullandı: Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.

Abdullah Gül'ün ilgili tweeti şöyle:

Ne oldu?

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Adnan Selçuk Mızraklı yüzde 63, Ahmet Türk yüzde 56, Bedia Özgökçe Ertan da yüzde 54 or oranıyla seçilmişlerdi.

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