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Faik Öztrak'tan kayyum tepkisi! Doğuz Akdeniz konusunda Kılıçdaroğlu'nu böyle savundu

Faik Öztrak'tan kayyum tepkisi! Doğuz Akdeniz konusunda Kılıçdaroğlu'nu böyle savundu

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, 3 HDP'li belediyeye atanan kayyum ve gündeme ilişkin diğer konularda açıklamalarda bulundu.

Bu sabah İçişleri Bakanlığı tarafından, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Öztrak, "görevden alma kararı hukuki değil siyasidir" dedi.

CHP Genel Merkez’inde bir basın toplantısı düzenleyen Öztrak Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz'e ile ilgili sarf ettiği sözleri de değerlendirdi.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Ülkemizde belediye başkanı olmanın koşulları bellidir. Hukukun üstünlüğü yok sayılmıştır. Darbe döneminde ne yapıldıysa bugün de aynısı yapılmıştır. Belediye başkanlarının görevden alınması kararı hukuki değil siyasidir. Anayasaya göre kimse ispatlanana kadar suçlu sayılmaz. Sandık hukukuna vurulan her darbe Türkiye’ye vurulmuştur.

'Millet iradesiyle inatlaşılmaz'

Demokrasilerde kural açıktır. Seçimle gelen seçimle gider, seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. 

CHP, seçilen belediye başkanları yerine kayyum atanmasına, seçilmiş Başbakan Davutoğlu’nun istifaya zorlanmasıyla aynı tepkiyi verir. Biz adalet ve demokrasinin tarafındayız

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu savundu

Akdeniz'e kıyısı olan 7 ülkenin gerçekleştirdiği Gaz Forumu'nda Türkiye'nin adı geçmedi. Burada gemilerimizin olduğunu biliyoruz. Türkiye bu bölgede yalnız kalmıştır.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, il başkanlarına yaptığı Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz ile ilgili konuşmada bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, 'Suriye yönetimiyle iş birliği yapılmalı Mısır’la barışmamız lazım. Doğu Akdeniz’de herkes orada, bir tek Türkiye yok, neden? Başarılı bir dış politika güdüyorlar sözde. Neden yokuz peki? Mısır’la kavga ettik çünkü. Neden ettik? Mısır’la hiçbir sorunumuz yoktu. Niçin kavga ettik? Bunu özellikle AK Partili kardeşlerimin düşünmesini isterim' dedi.

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