İstanbul'daki selde Cici Baba hayatını kaybetti! Arkadaşları o anları anlattı

Hemen hemen dünyanın her yerinde evsizler, üç beş eşya ile otobüs terminalleri, tren garları, hastaneler, köprü altları ya da bankamatikleri mesken ediniyor. İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. O alt geçit ise kimsenin adını bilmediği ancak 'Cici Baba 'olarak tanıdığı bir evsiz de kalıyordu.