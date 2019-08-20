Cinsel isteksizliğin sebepleri! Demir, B12 ve D vitamini eksikliği ve bazı ilaçlar var

Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Altın, kadınlarda cinsel isteksizliğe psikolojik sebeplerin dışında demir eksikliği, B12 ve D vitamini yetersizliklerinin yol açabileceğini söyledi. Dr. Altın, “Demir eksikliği kadınları aşktan soğutuyor” ifadelerini kullandı.

Çiftler arasında cinsel isteksizliğin yeterince önemsenmediğini belirten İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Altın, şu bilgilere verdi:



-“Gündelik yaşamın koşuşturmaları, iş stresleri, aile içi ilişkilerde olan gerginlikler, maddi sorunlar, çocuklarla ortaya çıkan ani krizler, günlük sorunlarla kavgalar derken çiftler cinsellikten giderek uzaklaşmaya başlıyor. Bu konunun konuşulması, üzerindeki toplumsal tabular da devreye girince cinsellik gibi önemli bir konu ve bu konuda yaşanan sorunlar hasıraltı edilmeye başlanıp görmezden geliniyor. Bir camdaki ufak bir çatlak nasıl ki yavaş yavaş giderek büyüyor ve en sonunda camı çatlatıyorsa, cinsel yaşamda biriken sorunlar da evlilikte giderek büyüyen bir çatlağa dönüşüyor”.

Kadınlarda Cinsel isteksizliğin sebebi

“Dünya Sağlık Örgütü’ne göre cinsel sağlık; bir kişinin cinsel yaşamını bir zorlama olmadan, mutlu ve zarar görmeden sürdürebilmesidir” diye konuşan Dr. Murat Altın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlarda cinsellik istek, uyarılma, orgazm ve çözülme evrelerinden oluşur. Bu evreler değişik anatomik ve fizyolojik süreçleri içerir. ‘İstek evresi’ diğer evrelerden bağımsız olup cinselliği başlatan ve şekillendiren en önemli evredir. Bu nedenden dolayı en sık karşılaşılan cinsellik sorunlarından biri cinsel isteksizliktir. Erkeklerden farklı olarak kadınlarda cinsellikle ilgili yaşanılan sorunların kaynağında; ruhsal veya tıbbi rahatsızlıklar olabileceği gibi kişinin yaşamı içerisinde karşılaştığı cinsel veya kişiler arası sorunlar olabilir. Birçok vakada ise bu sorunların çoğunlukla birlikte bulunduğunu görmekteyiz.”

Kötü koku kadını cinsellikten soğutuyor

Dr. Altın, istenmeyen bir kişi ile evlilik, cinsel saldırılar, cinsellik ile ilgili çocukluk veya gençlik çağında öğrenilen yanlış ve korkutucu bilgiler gibi olumsuz cinsel tecrübelerin kadının cinselliğe karşı negatif bir tutumunun oluşmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

Dr. Altın, “Özellikle ülkemizde eşlerin ilgisizliği, aldatmaları veya eşlerinin ebeveynleri (özellikle kayınvalideler) ile ilgili sorunlarda eşinin kadına destek olmamasından dolayı kadınlar eşlerine karşı öfke, hatta kin duymaya başlar. Bu durum kadının eşine karşı olumsuz duygular beslemesine, sevgisinde azalmaya neden olurken cinsel istek de olumsuz yönde etkilenir. Yine eşinin gerekli kişisel hijyeni göstermemesi, kötü vücut ve ağız kokuları olması durumlarda kadınların –özellikle daha titiz kadınların- cinsel uyarılmalarını olumsuz etkiler. Bu durumu bazen eşi ile konuşamaz veya eşinden bu konuda gerekli desteği göremez. İlerleyen dönemlerde kadında cinsel anlamda isteksizlik gelişmeye başlayabilir” diye konuştu.

B12, demir ve D vitamini eksikliği cinselliği etkiliyor

Çiftleri halsizlik ve enerji kaybını ciddiye almaları gerektiği konusunda uyaran Dr. Altın, şöyle konuştu:

“Son yıllarda hareketsiz yaşam tarzı özellikleri, yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda özellikle Fe (demir) eksikliği anemisi, B12 ve D vitamini başta olmak üzere diğer vitamin eksiklikleri sıklıkla görülmektedir. Bu durum özellikle kadınlarda yoğun halsizlik, isteksizlik ve enerji kaybına neden olurken, cinsel yaşam da bundan etkilenecektir. Yine tiroit fonksiyon bozukluları, diyabet gibi endokrinolojik rahatsızlıklar cinsel isteği azaltabilir. Cinsel isteksizlik, tansiyon ilaçları, bazı antidepresanlar veya doğum kontrol ilaçlarının yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir.”