Orman yangınları 9 bin kişiyi yerinden etti 'Benzeri görülmemiş bir çevre trajedisi'

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesiden bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 9 bin kişi tahliye edildi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesi gününden bu yana kontrol altına alınamayan orman yangınlarında 6 bin hektar alan kül olurken yaklaşık 9 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

BBC'nin haberine göre, Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, cumartesi günü Büyük Kanarya Adası'nın Tejeda kasabası yakınlarında başlayan ve adanın dağlık bir bölgesinde iki cephede yayılarak ormanlık alanları da kaplayan yangın nedeniyle yaklaşık 9 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Benzeri görülmemiş bir çevre trajedisi

Yetkililer, yer yer 50 metreye kadar yükselen alevlerin 6 bin hektarlık alanı sardığını belirtti.

Durumu, "benzeri görülmemiş bir çevre trajedisi" olarak nitelendiren yetkililer, yüksek sıcaklıklar, sert rüzgarlar ve düşük nem nedeniyle yangınla mücadele çabalarının yetersiz kaldığını kaydetti.

Yetkililer, 14 uçak ve helikopterin katıldığı yangın söndürme çalışmalarında, karada 200'ü ordu mensubu, yaklaşık 700 itfaiyecinin görevlendirildiğini ifade etti.

Yerleşim alanlarına ve turistik noktalara sıçramayan yangının, adanın en eski bazı çam ormanlarına ev sahipliği yapan Tamadaba doğal parkına doğru yayıldığı belirtildi.

Özerk yönetim hükümeti başkanı Angel Victor Torres, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve yangın söndürme çalışmaları için İspanya merkez hükümetinden yardım istendiğini söyledi.

Yetkililer, 10 Ağustos'ta Büyük Kanarya'da çıkan bir başka orman yangını nedeniyle başta Tejada, Artenara ve Galdar olmak üzere 8'den fazla yerleşim yerinde binden fazla kişinin tahliye edildiğini ve bin hektarlık alanın yandığını duyurmuştu.

Bu arada yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.