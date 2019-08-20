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HÜDA PAR'dan şaşırtan kayyum açıklaması!

HÜDA PAR'dan şaşırtan kayyum açıklaması!

Diyarbakır, Van ve Mardin'de haklarındaki soruşturmalar sebebi ile görevlerinden uzaklaştırılan Başkanların yerine Kayyum atanmasının yankıları devam ederken bir açıklama da HÜDA-PAR'dan geldi.

HÜDA PAR Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklama da, Kayyum atama sebebi ile hukuka ve siyaset kurumuna olan güvenin zedeleneceği belirtilirken, "Ancak olağanüstü durumlarda istisnai olarak başvurulabilecek bir uygulama olması gereken Kayyım atama usulünün olağan dönemlerde de uygulanması hukuka ve siyaset kurumuna olan güveni daha da zedeleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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