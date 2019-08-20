Fenerbahçe 123 hafta sonra zirvede

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek, 123 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna oturdu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, rakibini Victor Moses, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 5-0 yendi.

Bu sonuçla Süper Lig'de ilk haftadan liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, büyük bir özlemi de gidermiş oldu.

Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015’te Trabzonspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı-lacivertliler, aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezon sonra zirveye tekrar yerleşti.

35 maç sonra 5 gol

Fenerbahçe, Süper Lig'de 35 maç sonra ilk kez 5 gol birden attı.

Geride kalan sezon rakip filelere en fazla 3 gol atan sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonun 33. haftasında Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 7-0 yenmişti. Fenerbahçe, 35 maç sonra ligde hem ilk kez 5 gol attı hem de en farklı galibiyetini aldı.

Yaklaşık 3 yıl sonra Kadıköy'de 5 fark

Fenerbahçe, seyircisi önünde yaklaşık 3 yıl sonra bir lig maçında 5 farklı kazandı.

Seyircisi önünde son olarak 30 Ekim 2015'te Kardemir Karabükspor'u 5 farkla (5-0) yenen Fenerbahçe, aradan geçen yaklaşık 3 yılın ardından taraftarına 5 farklı galibiyet yaşattı.

23 dakikada 3 penaltı

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk 23 dakikasında 3 penaltı kazandı.

Hakem Arda Kardeşler, karşılaşmanın 5'inci, 12'nci ve 23'üncü dakikalarında sarı-lacivertli takım lehine beyaz noktayı gösterdi. Maçın 3. penaltı kararını ise Arda Kardeşler, VAR yardımıyla verdi. VAR'dan gelen uyarıyla Morais'in topa eliyle müdahale ettiği pozisyonu ekrandan izleyen Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.

İlk 23 dakikada 3 penaltı kazanan Fenerbahçe, bunların ikisini gole çevirdi.

Tolga Ciğerci, 488 gün sonra

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, 488 gün sonra sahalara döndü.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle hiç oynayamayan Tolga, son olarak Galatasaray'da forma giyerken 18 Nisan 2018'de resmi maça kupada Akhisarspor karşısında çıkmıştı.

Tolga, maçın 74. dakikasında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna girerek forma hasretini dindirdi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk maçta ilk gol

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de forma şansı bulduğu ilk maçta golünü attı.

Geçen sezon başı Fenerbahçe'ye transfer olan ve sadece bir kez Ziraat Türkiye Kupası'nda forma şansı bulan genç oyuncu, Süper Lig'deki kariyerine golle başladı.

Maçın 77. dakikasında Victor Moses'ın yerine oyuna giren Ferdi, 88. dakikada takımının 5. golünü kaydetti.

Emre Belözoğlu, golle döndü

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye bin 542 gün sonra golle döndü.

30 Mayıs 2015'ten sonra ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta giyen Emre, 24. dakikada penaltıdan takımının 3. golünü attı.

Ayrıca atılan ikinci golün pasını veren ve takımına bir de penaltı kazandıran Emre, performansıyla beğeni topladı.

Dirar'ın golü VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin 4. golü VAR uyarısıyla geçerli oldu.

Moses'in pasında Nabil Dirar'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle önce iptal edildi. VAR incelemesi sonrası Moses'in ofsaytta olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

Moses bir attı, bir kaçırdı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu, karşılaşmada kullandığı iki penaltı vuruşundan birini gole çevirirken, diğerini kaçırdı.

Maçın 7. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Moses'ın 13. dakikada kullandığı penaltıyı ise kaleci Günay Güvenç kurtardı.

Taraftarlar futbolcuları bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, uzun bir süre sonra gelen farklı galibiyetin sevincini futbolcularla yaşadı.

Oyuncuların soyunma odasına gitmesine izin vermeyen ve tribüne çağıran taraftarlar, liderliği tezahüratlarla kutladı.

Kadıköy'de 13 maçlık seri

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi.

Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 28 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Kadıköy'de açılışı yine iyi yaptı

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı son 7 karşılaşmayı da kazandı.

Kadıköy'deki açılış maçlarındaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda İstanbulspor karşısında 3-0'la alan sarı-lacivertliler, daha sonra 7 maçı da kazanmayı bildi.