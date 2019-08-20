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Ankara ve Denizli'de korkutan depremler

İhlas Haber Ajansı
Ankara ve Denizli'de korkutan depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabah 05.07 saatlerinde Ankara'da merkez üssü Mamak olan bir deprem meydana geldi. Sabah 07.37'de de Denizli Çardak'ta 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Çardak ilçesi olarak açıkladığı 3,9 büyüklüğünde deprem, saat 07.37'de meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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