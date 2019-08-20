Kayyum ne demek kayyım mı yazılır? TDK sözlüğü kayyum kelimesi anlamı

Kayyum Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre iki anlamı var. Birincisi anlamı cami hademesi demek olan kayyum sözünün ikinci anlamı ise 'Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse'.

Kayyum bir malın ya işin yönetilmesi için görevlendirilen kişilere deniliyor. Bu kelime yaygın olarak kayyum şeklinde yazılsa da hukuk kitaplarında 'kayyım' olarak geçiyor.

Sözcüğün önce kökenine bakalım. “Kayyum”, Arapça kökenli bir sözcük. Kaynaklarda, “kayyum”un “kıyâm” ve “kayyim” (yerine geçmek, yürütmek) sözünden türediği yazıyor.

'Kayyum'un anlamı ne?

Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğündeki açıklaması ise şöyle:

“a. Ar. 1. esk. Cami hademesi.

2. huk. Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.”

TDK sözlüğünde kayyım diye arama yaptığınızda ise bir karşılık alamıyorsunuz.



Hangi yazılış şekli doğru?

TDK’nin ve Dil Derneği’nin sözlüklerinde “kayyum” ve “kayyım” yazımlarının ikisi de doğru sayılıyor. İslam Ansiklopedisi’nde ise “Kayyum”un Allah’ın adlarından biri olduğu belirtilmekle birlikte, bu sözcüğün hukuk terimi olan “kayyım” yerine kullanılan yaygın bir galat durumuna geldiği notu düşülmüş. Meydan Larousse’ta da bu iki sözcük eşanlamlı olarak yazılmış.

Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’inde ise “kayyım” ve “kayyum” sözcükleri önce eşanlamlı gösterilmiş, sonra “Kayyûm” için ayrı bir madde açılarak, “Bâki ve kaim olan, ezeli” anlamında “Allah” diye açıklanmış.



Hukuk kitaplarındaki yazımı

Yürürlükte olan Türk Medeni Yasası ve Türk Ticaret Hukuku’nda, Prof. Baki Kuru’nun Hukuk Muhakemeleri Usulü adlı yapıtında ve Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun Medeni Hukuk kitabında ise “kayyum” değil, “kayyım” sözcüğü yer almış. Ayrıca Prof. Dr. Ejder Yılmaz’ın Hukuk Sözlüğü ile Av. Hüseyin Özcan’ın Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü’nde de “kayyım” diye yazılmış…