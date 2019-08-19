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Bitlis’te PKK/KCK terör örgütü operasyonu 9 gözaltı

Anadolu Ajansı
Bitlis’te PKK/KCK terör örgütü operasyonu 9 gözaltı

BİTLİS merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gozaltına alındı.

BİTLİS Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

9 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklama şöyle:

"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma' suçlaması ile 18/08/2019 tarihinde 9 şahıs ve adrese yönelik ilimiz Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; O.B., M.U., F.K., F.T., N.Ç., N.K., P.A., N.K., K.S. isimli 9 şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 AK-47 fişeği, örgütsel içerikli dokümanlar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir."

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