Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun için Twitter'dan taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Haluk Dursun için paylaştığı taziye mesajında başsağlığı dileyerek, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim.

Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim.



Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Ağustos 2019

Bakan Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.