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Netanyahu: Seçimler olsa da Gazze'yi vuracağız!

Netanyahu: Seçimler olsa da Gazze'yi vuracağız!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze'yi vuracaklarını, genel seçimlerin bunu engelleyemeyeceğini söyledi.

Middle East Monitor'un haberine göre dün Ukrayna'da iki günlük ziyarette bulunan Başbakan Netanyahu, "Seçimlerden dolayıGazze'de büyük bir kampanyadan kaçındığım söyleniyor. Bu doğru değil. Beni tanıyan herkes güvenlik güçleriyle tam işbirliği içinde olduğumu bilir. Gerekirse seçimlerle ya da seçimsiz büyük bir kampanyaya başlayacağız" dedi.İsrail, bu hafta Gazze'de bir Hamas gözlem noktasına saldırı düzenledi.

Hamas sözcüsü Fazi Barhoum "Gazze Şeridi'ne karşı saldırganlık tırmanıyor. Gazze'deki direniş güçleri, şeridin hedef olmasına izin vermeyecek" dedi.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin seçimi iptal ettirmek için bir savaş başlatabileceği ihtimali konuşuluyor. Netanyahu'nun dün yaptığı yorumlar bu stratejinin son kanıtı olarak görülüyor.

Netanyahu'nun Mayıs ayında bir iktidar koalisyonu kurmasını neredeyse tek başına engelleyen Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile Mavi Beyaz (Kahol Lavan) partisinin Başkanı ve eski Genel Kurmay Başkanı Benny Gantz ile oy paylaşımı konusunda anlaşabileceği dedikoduları.

Mavi Beyaz ve Netanyahu'nun Likud Partisi, Knesset'de eşir koltuklara sahipler (31). Eğer Lieberman ve Gant anlaşırsa bu sonuç değişebilir.

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