Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden çalışan 29 memur görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika kararıyla kayyum atanan Diyarbakır Belediyesi'nde yeni gelişmeler yaşanıyor. Belediyede çalışan ve terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırıldı. 8 işçinin de iş akitleri askıya alındı.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun, göreve başlamasının ardından, terör örgütüyle ilişkileri oldukları belirlenen ve daha önce de görevlerinden uzaklaştırılan 29 memur ile 1 daire başkanı ve 2 başkan danışmanın görevine son verilirken, 8 işçinin iş akitlerinin de askıya alındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP BelediyeBaşkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır. Ayrıca 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırılmış olup, 2 başkanlık danışmanının da görevlerine son verilmiştir. Görevden uzaklaştırılan personel ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır."

Diyarbakır Valisi terör örgütleriyle ilintili olanlar için gereği yapılacak demişti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ilk görev gününde açıklamada bulunmuş ve belediye çalışanlarıyla hizmet vermeye devam edeceklerini söylemişti. Güzeloğlu "Şüphesiz terör örgütü ile iltisaklı, ilintili ve bu bağlamda değerlendirilenler istisnadır. Gereği hem hukuki hem de idari anlamda yapılacak" açıklamasında bulunmuştu.