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Türkiye'de otelciliğin gelişmesinde öncü olmuştu Vural Öger'in oteli iflas etti

Türkiye'de otelciliğin gelişmesinde öncü olmuştu Vural Öger'in oteli iflas etti

Türkiye'ye, Almanya başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinden milyonlarca turist getiren Vural Öger'in sahibi olduğu Öger Otel AŞ. için iflas kararı verildi. İlk alacaklılar toplantısı ise 10 Eylül'de yapılacak.

Türkiye'de turizmin gelişmesinde belirgin bir rolü bulanan Vural Öger şimdilerde zorlu bir süreçle karşı karşıya. Almanya'daki iki şirketi için iflas isteyen Vural Öger'in Öger Otel İşletmeleri Tur. AŞ.'si için İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi.

Borç 100 milyon doları aştı

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre bu kararla birlikte, 90 milyon lira sermayeli şirket için tasfiye süreci başladı. İstanbul İflas Müdürlüğü, ilk alacaklılar toplantısı için 10 Eylül'e gün belirledi.

İflasına karar verilen şirketin 100 milyon doları (yaklaşık 560 milyon lira) aşkın borcu bulunuyor.

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