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Gaziantep'de 5 yıl beslediği kafesinden kaçan papağınını arıyor!

Gaziantep'de 5 yıl beslediği kafesinden kaçan papağınını arıyor!

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 5 yıldır beslediği 'Baba' adını verdiği papağanı kafesinden kaçarak kaybolan Murat Sinan Bozkurt, bastırdığı el ilanıyla papağanına kavuşmaya çalışıyor. Bozkurt, ""Baba, mahallemizin ve ailemizin maskotu haline geldi. Bizlerden biri gibi oldu. Herkes bu kuşu tanırdı. " dedi.

Alınan bilgiye göre, Hacıali Öztürk Mahallesi'nde oto ve halı yıkama işi yapan Bozkurt'un, 5 yıl önce sahiplendiği ve "Baba" adını verdiği sultan cinsi papağanı birkaç gün önce kafesinden kaçarak kayboldu.

Halılarını ve aracını yıkama vaadi

Çevrede yaptığı aramalara rağmen papağana ulaşamayan Bozkurt, kızı Zeynep ile bastırdığı el ilanını, ilçenin farklı noktalarına asarak vatandaşlardan yardım talep etti. Papağanını bulmayı hayal eden Bozkurt, kendisine yardımcı olacak kişilere halılarını v e aracını yıkamayı vadediyor.

Tüyleri dahi çıkmamıştı

Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, papağanını 5 yıl önce Muğla’nın Fethiye ilçesinden "daha tüyleri dahi çıkmamışken" alıp Gaziantep'e getirdiğini söyledi.

Ailemizin ve mahallemizin maskotu
O günden beri kuşun artık aileden biri haline geldiğini anlatan Bozkurt, "Baba, mahallemizin ve ailemizin maskotu haline geldi. Bizlerden biri gibi oldu. Herkes bu kuşu tanırdı. Lütfen bulan vatandaşlar, ilanda belirtilen telefon numarasından bize ulaşsın." diye konuştu.

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