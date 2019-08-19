Rus Hava Kuvvetlerinden stratosferde it dalaşı! Görüntüleri paylaştılar

Rusya’da bir tatbikat esnasında yeryüzünün kilometrelerce uzağındaki stratosfer tabakasının alt katmanlarına kadar yükselen MiG-31 tipi iki jet, "it dalaşı" senaryosu gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı jetlerden birinin kokpit görüntülerini yayınladı.

Rusya’nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası’nda yapılan bir tatbikatta uygulanan senaryoya göre "düşman jeti" rolünü üstlenen MiG-31 tipi bir jet azami hız ve yükseklikte ülkenin hava sahasını"ihlal etti."

Bunun üstüne bir diğer MiG-31 jeti "düşman uçağını" durdurmak için havalandı. Hatta görevin daha çetin olması için, durdurmayla görevlendirilen jetin pilotundan karadaki komuta merkezinin yardımı olmadan "düşman uçağının" yerini tespit etmesi istendi.

Tatbikat çerçevesinde verilen söz konusu görev yerine getirilirken, yeryüzünden 20 kilometreyi aşkın bir irtifada ilerleyen jetin kokpit görüntülerinden Dünya’nın kavisli yapısı ve "düşman jet" görülebiliyor.

Bunun yanında RT televizyonunun haberinde, bir MiG-31 jetinin tatbikat esnasında ilk kez stratosfer tabakasına ulaştığı belirtildi.