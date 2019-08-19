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Huawei P30 Pro'nun önüne geçilemiyor! En iyi akıllı telefon seçildi

Huawei P30 Pro'nun önüne geçilemiyor! En iyi akıllı telefon seçildi

ÇİNLİ teknoloji devi Huawei'nin, P30 Pro modeli, ikinci kez Avrupa Görüntü ve Ses Birliği'nin (EISA) “En İyi Akıllı Telefon” ödülünü kazandı.

Dünyanın saygın tüketici elektroniği dergilerinden 55'inin oluşturduğu bir grup olan EISA'dan P30 Pro'ya bir ödül daha geldi.

Huawei P30 Pro, EISA tarafından "EISA En İyi Akıllı Telefon 2019-2020" ödülüne layık görüldü. Böylece, Huawei bu kategoride üst üste ikinci kez ödül kazandı.

- EISA, Huawei P30 Pro'nun düşük ışıkta fotoğraflama yeteneklerini "Şu anda bir akıllı telefondan alabileceğiniz en iyi performans" olarak nitelendirdi.

- Ayrıca ultra geniş lens, portre modu ve periskopik 5x telefoto lensi için rakiplerinin önüne geçtiği yorumu yapıldı.

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Huawei P30 Pro özellikleri neler?
Leica Dörtlü Kamera Sistemi, çok yönlü 40mp Huawei SuperSpectrum Sensörü ve 20mp ultra geniş kamerayla birlikte, optik stabilizasyona sahip SuperZoom lensinin de yardımıyla bir akıllı telefonda daha önce hiç görülmemiş netlik ve yakınlaştırma sağlıyor.

HUAWEI Uçuş Süresi (ToF) Kamera, daha iyi bokeh efektleri için görsel derinliği ölçümlüyor. Sıralı olarak çalışan bu kameralar, her aydınlatma koşulunda gözle görülemeyen ayrıntıların da yer alabildiği fotoğraflar üretiyor.

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