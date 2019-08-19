Gündemi sarsan görevden almalarla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Siyaset gündemini karıştıran Diyarbakır, Van ve Mardin'deki görevden almalara ilişkin AK Parti'den ilk açıklamayı Başkanvekili Mehmet Muş yaptı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Başkanvekili Mehmet Muş, “Belediye imkanlarını terör örgütü PKK’ya yardım için kullanan HDP’li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur” diye konuştu.

"Terör örgütüyle iltisaklı olduğu için..."

AK Partili Muş, devletin ilgili kurumları tarafından yapılan incelemelerde, HDP’li belediyelerde, terör örgütüyle iltisaklı olduğu için görevden atılan kişilere belediyede fiili görev verildiği, ‘eşbaşkanlık’ adı altında kanunda yeri olmayan bir uygulamayla seçilmemiş kişilere belediye başkanlığı yaptırıldığı, terör örgütüne eleman kazandırmak için propaganda yapıldığı, cadde, sokak, park, bahçelere terör örgütü mensuplarının isimlerinin verildiğinin görüldüğünü belirtti.

Muş, söz konusu işlemin Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanununun 45. ve 47. maddelerine uygun olduğunu söyledi.

"Görevde kalmaları hukuken mümkün değil"

Belediye başkanlarının, bizzat kendilerinin terör örgütüyle iltisakı olduğuna dair soruşturma ve kovuşturmalar yürütülmüşken görevde kalmalarının hukuken mümkün olmadığını söyleyen Muş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, PKK’nın ilk terör eylemi kabul edilen 1984 baskınının yıl dönümü etkinliğine de katıldığını söyledi.