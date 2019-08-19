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Keklik ve bıldırcın avlayanlara 3 bin 593 lira ceza

Keklik ve bıldırcın avlayanlara 3 bin 593 lira ceza

Kırıkkale'de çil kekliği ve bıldırcın avlayan şahıslara 3 bin 593 lira idari para cezası uygulanıp, avda kullanılan tüfeğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP ) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerince, arazide yasak av yapan bir avcıya 2 bin 178 lira idari para cezası uygulandı. Arazi de avladığı çil keklik ve bıldırcın içinde bin 415 lira ceza kesildi. Av tüfeğinde takoz olmadığı gerekçesiyle de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. 

DKMP tarafından av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız devam edildiği de bildirildi. 

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