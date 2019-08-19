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Davit Blatt herkesi üzen hastalığını açıkladı

Davit Blatt herkesi üzen hastalığını açıkladı

Türkiye'de Anadolu Efes ve Darüşşafaka‘yı çalıştıran ve yeşil-beyazlılarla bir de EuroCup şampiyonluğu kazanan Olympiacos baş antrenörü David Blatt, uzun süredir baş etmek zorunda kaldığı hastalığın birincil derece ilerleyici MS olduğunu ilk kez açıkladı.

60 yaşındaki David Blatt, geçtiğimiz sezon Olympiacos sağlık ekibi tarafından kendisine bu teşhisin konulduğunu söylerken bu sağlık sorununu ilk kez kamuoyu önünde kabul etti.

Tecrübeli başantrenör, Olympiacos‘un resmi sitesinden yayınlanan bir mektup kaleme aldı ve hastalıkla olan mücadelesini anlattı. Blatt, hastalıkta mücadelede de bir lider olacağını söyledi.

Bunun bir otoimünin rahatsızlığı olduğunu söyleyen Blatt, "Bu hastalığın bir çaresi yok. Depresyona girmek kolay. Ben mücadele edip bununla yaşamayı öğreneceğim" dedi.

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