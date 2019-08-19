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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP'li başkanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP'li başkanlar açıklaması

3 HDP'li başkanın görevden alınmasıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." dedi.

"Belediye imkanının PKK lehine kullanıldığı belirlenip gereği yapıldı" ifadelerine yer veren Fuat Oktay, Twitter'dan İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gereken yapılmıştır"

Fuat Oktay, şu değerlendirmeleri yaptı:

Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.

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