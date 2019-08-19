ABD, Huawei'ye yönelik yaptırımları 90 gün daha erteleyecek

ABD, Çinli teknoloji devi Huawei’ye verdiği 90 günlük sürenin dolmasının ardından ticari kısıtlamaları bir 90 gün daha askıya alacağını duyurdu.

Huawei ambargosunu 90 günlüğüne askıya alan ABD, bu sürenin bugün dolmasının ardından ‘ek süre’ tanıyacağını duyurdu.

Fox Business için bir röportaj veren Ticaret Bakanı Wilbur Ross, yasağı erteleyeceklerini ve ABD’li firmalardan hizmet ve ürün satın alabilmesi için Huawei’ye bir 90 gün daha süre tanıyacaklarını doğruladı.

“ABD’li telekom firmaları için bir 90 gün daha”

Ross, “ABD’li telekom firmaları için bir 90 gün daha” dedi.

Bazı firmaların Huawei’ye bağımlı olduğunu söyleyen Ross, “Kendilerini bundan uzak tutmaları için biraz daha zaman veriyoruz. Ama herhangi bir şey üzerinde belirli bir izin verilmedi” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında ABD merkezli şirketlerin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamıştı.

Bazıları 90 günlüğüne askıya alınmıştı

ABD kara listeye alınan Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların ‘bazılarını’ 90 günlüğüne askıya almıştı. Bu geçiş süreci boyunca Huawei’nin, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen kimi ürünleri satın almaya devam edebileceği belirtilmişti.

Böylece Huawei'nin kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam etmesi ve Huawei marka telefonlar için yazılım güncellemesinin sağlanabilmesi amaçlanıyordu.

Ancak Huawei, ‘yeni’ ürün üretmek için ABD menşeli parça ve bileşenleri satın alamıyor.