Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Michael Frey, Nürnberg'e kiralandı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti.
Futbolcumuz Michael Frey, Almanya’nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2019
Oyuncumuza başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/jnhV1f1GtC
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