Hikmet Karaman açtı ağzını yumdu gözünü!

Gönül tribünlerin daha dolu olmasını arzu ediyor ama buna rağmen, maçın sonuna kadar bizi desteklediler. Mağlubiyetimize gelince, 84. dakikaya geldikten sonra gol yemememiz gerekiyor. 80. dakikadan sonra içeri girmeden 7-8 dakika önceki takım duruşu önemli. Dolayısıyla, o bakımdan kendi kendimize bunu tartışıp önümüzdeki maçlarda daha dikkatli bir hale gelmemiz gerekiyor. Kornerden çok basit bir gol yedik. Kalenin önünden çıkan futbolcuyu o kadar kişi takip edemedi bu da bizim hatamız. Diğer taraftan da, golden sonra ayakta kalan en az 2-3 tane pozisyon var.