Hikmet Karaman açtı ağzını yumdu gözünü!
Süper Lig’in ilk maçında kendi sahasında Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, saha içinde VAR kameralarının artması gerektiğini belirterek, "VAR hakemlerimiz teknolojinin imkanlarını orada kullanamıyorlarsa dile getirsinler. Bu konuda ilerde de çok kişinin canı yanabilir" değerlendirmesini yaptı.
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor karşılaşmasından mağlup olarak ayrılan sarı-kırmızılılar, ligin 2. haftasında oynanacak Ankaragücü deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor.
VAR hakemlerinin teknolojiyi kullanmasında sorun varsa federasyonla iletişim kurmalarını ve bu durumdan birçok takımın canının yanabileceğini söyleyen İ.M. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman yaptığı açıklamada, “Öncelikle taraftar grubuna teşekkür ediyoruz, güzel bir destek vardı ve motive ediciydi.
Gönül tribünlerin daha dolu olmasını arzu ediyor ama buna rağmen, maçın sonuna kadar bizi desteklediler. Mağlubiyetimize gelince, 84. dakikaya geldikten sonra gol yemememiz gerekiyor. 80. dakikadan sonra içeri girmeden 7-8 dakika önceki takım duruşu önemli. Dolayısıyla, o bakımdan kendi kendimize bunu tartışıp önümüzdeki maçlarda daha dikkatli bir hale gelmemiz gerekiyor. Kornerden çok basit bir gol yedik. Kalenin önünden çıkan futbolcuyu o kadar kişi takip edemedi bu da bizim hatamız. Diğer taraftan da, golden sonra ayakta kalan en az 2-3 tane pozisyon var.
Ofsayttan iptal edilen golümüz var ve bu golde de VAR hakemimiz oyuncuların ayağına çarptığını gösteriyor. Ben de defalarca baktım, çarpmadan sonra diğer oyuncular ofsayt gösteriyor. Ofsayt kararı 4 dakika sürdü ve bizim şunu tartışmamız gerekiyor, bundan sonraki genel maçlarda televizyondaki futbol otoriterlerinin de hakem hatalarıyla ilgili açıklamaları oluyor pozitif, geliştirici ve ya eleştirel yönde.