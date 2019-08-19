İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için yarın son gün

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde ‘geçici koruma’ kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları Türkiye’deki diğer illere geri gönderilmeleri ile ilgili tanınan süre yarın doluyor.

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere dönmesi için 20 Ağustos'a kadar verilen süre yarın doluyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında İstanbul Valiliğinin uygulamaya koyduğu çalışmayla, yasa dışı yollarla ülkeye girişler engellenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Geçici misafir statüsüyle Türkiye'de kalan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları şehirlerde kalmaları sağlanarak İstanbul'daki yığılmanın önüne geçilmek isteniyor.

İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Valilik, 1 Ağustos'ta yapılan açıklamadan bu yana il genelinde kamu kurumları ile koordinasyon halinde çalışmalar sürdürüldüğü bilgisini paylaştı. Daha önce 20 Ağustos olarak belirlenen sürenin yarın itibariyle dolacağını kaydeden valilik bu tarihten sonra nasıl strateji izleneceğine dair kamuoyunun bilgilendirileceğini de duyurdu.

İstanbul Valiliğinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, "Düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

"Süre uzatılmalı"

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderilmeleri ile ilgili verilen sürenin yarın dolmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Vekili Avukat Abdullah Resul Demir, 20 Ağustos olarak belirlenen sürenin yeterli olmadığını bu sürenin uzatılması gerektiğini söyledi.

Sürenin sınırlandırılmasından dolayı birçok Suriyelinin evinden çıkmadığını, işe gitmediğini aktaran Demir, "İnsanlar 'yakalanırız, gönderiliriz' korkusuyla dışarı çıkmıyor, işe gitmiyor. Dolayısıyla bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için rahatlatıcı açıklamaların ve uyarıların yapılması zorunluluk arz ediyor. Biz bu taleplerimizi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Leyla Şahin Usta’ya da ilettik. Kendisi böyle bir uzatma olabileceği ihtimalinden bahsetmişti ancak net bir şey yok." diye konuştu.

Tarihin uzatılması konusunda ısrarlarını sürdürdüklerini, uzatılmaması durumunda çok ciddi mağduriyetlerin yaşanabileceğine vurgu yapan Demir şunları kaydetti:

"Biz bugüne kadar uzatmayı bekledik. Uzatılması gerektiğini de ısrarla söylüyoruz. Çünkü birçok kişinin mağduriyetine yol açacak. İkinci husus ise uygulamadaki problem. Yani uzatılma olmadığını düşündüğümüzde 21 Ağustos itibarıyla eğer ilgili memurlar genelgenin uygulanması için harekete geçerlerse Suriyelilerin birçoğu yine evlerine kapanacak. Dışarı çıktığı için yakalananlar ise belli mağduriyetler yaşayacak. Çünkü hep ifade ettiğimiz gibi aile birleşmelerine dikkat edilmedi. Genelgenin çıktığı günden bugüne geçen bir aylık süreçte insanlar paniğe kapıldıkları için aile birleşmesi kapsamında kayıtlarını İstanbul'a aldırma başvurusu yapamadılar.

Suriyeliler bu süreçte sağlık, eğitim gibi haklarından da faydalanamadılar. Çünkü İstanbul Valiliği bu genelgeyi ani bir kararla çıkardı ve karar anında uygulanmaya başlandı. Yaklaşık 1 aydır birçok Suriyeli yakalanma korkusuyla işlerine dahi gitmedi. Benim beklentim valiliğin son güne kadar bekleyip ardından olası mağduriyetlerin önüne geçmek için erteleme ilan etmesi."

"Neden gitmedikleri sorulmalı"

Demir, sürenin uzatılmaması durumunda gönderilecek Suriyelilerle görüşülmesi ve neden geri dönmek istemediklerine dair şikayetlerinin dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Caddelerde, sokaklarda gördükleri her Suriyeliyi apar topar otobüse bindirmek yerine, gitmeme nedenleri mutlaka sorulmalı." dedi

Suriyelilerin Göç İdaresi Müdürlüklerine gitmekten korktuğunu ifade eden Demir, "Her Suriyelinin geri dönmeme, genelgeye uymama noktasında kendi kişisel sebepleri var. Bunun uygulamada pek çok örneğini görüyoruz. Örneğin kişi ailesinden önce gelip bir şekilde İstanbul’a kaydını yaptırmış ama eşi ve çocukları başka şehirde kayıtlı görünüyor. Veya ailenin İstanbul’da doğan çocukları İstanbul’a kayıtlı fakat ailenin kaydı başka yerde. Bu problemleri çözmesi ve aile birleşmelerinin göz önüne alarak düzenleme yapması beklenen Göç idaresi Müdürlükleri özellikle genelgeden sonraki süreçte çok olumlu bir adım atmadı. İstanbul’a göçmen kaydı da durdurulduğu için bu sorun çözülemiyor." ifadelerini kullandı.

Demir, sözlerini, "Kimse bize sürenin uzatılacağına dair bir söz vermedi ama ihtimal olduğunu düşünüyorum.Tüm STK’lar bu konuda ortak görüş bildirdi. 20 Ağustos hiç uygun bir tarih değil. Suriyelilere çok kısıtlı bir süre tanındı. Bu kadar kısa bir sürede insanların ailelerini, evlerini toplayıp gitmeleri beklenemez." diye tamamladı.