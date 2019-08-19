Eski yöneticiden olay yaratan sözler: Diagne'yi bize çaktılar, Hasan Şaş kabadayı gibi

Galatasaray'ın eski ikinci başkanlarından Hamdi Yasaman, Diagne ve Hasan Şaş ile ilgili konuştu. “Diagne’yi bize çaktılar!” diyen Yasaman, Hasan Şaş'ın da Galatasaray'ın ciddiyetine yakışmadığını ifade etti.

Galatasaray eski ikinci başkanı ve Yasaman Hukuk Bürosu’nun yönetici ortağı Prof. Dr. Hamdi Yasaman'dan Galatasaraylıları ayağa kaldıran açıklamalar geldi. Diagne transferini eleştiren Hamdi Yasaman, Senegalli golcünün maliyetinin çok yüksek olduğunun altını çizerek bomba açıklamalarda bulundu.

Golcülerinin olmadığını, Diagne'nin alındığını ama katkı vermediğini belirten Yasaman, konuşmasına şu şekilde devam etti:



"Kasımpaşa'nın ucuza aldığı futbolcuya 10 milyon Euro'nun üzerinde para verdik. Futbolcunun maliyeti çok yüksek. Maliyeti yüksek ama o parayı etmeyecek bir futbolcu. Diagne'yi bize çaktılar! Biz Kasımpaşa'nın sponsoru gibiyiz. Kasımpaşa mali yönden iyi bir durumda. Donk, Eren Derdiyok gibi oyuncular da oradan alınmıştı. Kasımpaşa'nın önemli bir sponsoruyuz. Diagne aldığı paraları başka yerde bulamaz. Galatasaray'dan gitmek istemiyor gördüğüm kadarıyla. Bu bence büyük bir problem.”

Hasan Şaş istifa edip geri döndü

Denizlispor maçından sonra önce istifa eden ardından yeniden görevine geri dönen Galatasaray yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hamdi Yasaman şu şekilde konuştu:



“Hasan Şaş'ı tavır olarak beğenmiyorum. Galatasaray'ın ciddiyetine yakışmıyor. Hasan Şaş biraz kabadayı gibi. Maç sırasında da çok agresif. Bu Galatasaray'a zarar veriyor. Galatasaray böyle bir kulüp değil. İstifa etti, geri döndü. Tasvip etmiyorum. Galatasaray çocuk oyuncağı mı? Sen sözleşmeli, Galatasaray'a bağlı bir antrenörsün. Böyle olmamalı. Hasan Şaş daha ciddi olmalı”

Falcao yorumu

Falcao’nun başarılı olacağının garantisi olmadığını da sözlerine ekleyen Hamdi Yasaman, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

- “Galatasaray, Onyekuru'yu kaybetmese çok iyi olurdu. Falcao'nun Türkiye'de çok başarılı olacağının garantisi yok. Falcao ile 3 yıllık kontrat yapacakmışız. Önemli bir futbolcu ama eski performansını gösterebilecek mi? Diagne'yi satamazsak büyük problem çıkacak. Onu satabilmemiz lazımdı. Diagne'yi satamıyoruz. Mali problemlerimiz de ortada. Galatasaray hazır değil. Hazır olması lazımdı. Transferler de gecikti."

Kadromuz yeterli değil

- "Paramız olmadığı için son dakikalarda transferler yapıyoruz. İstediğimiz oyuncuları çok fazla alamadık. Takımdan ayrılanlar da oldu. Yeni sezona hazır değildik, Denizlispor maçında kötü oynadık ve kaybettik. Sezon başı olduğu için kabul edilir. Fakat; Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takımın hazır olması gerekiyor. Bu bir zafiyettir. Galatasaray her zaman hazır olmalıdır. Mevcut kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığını düşünüyorum.”