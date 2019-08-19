HABER /  YEREL
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

Antalya'da akıl almaz zincirleme trafik kazası!

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da akıl almaz zincirleme trafik kazası!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsünün önündeki otomobile çarpmasıyla başlayan ve aralarında tur minibüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı izleyen karşı şeritteki sürücünün otomobiliyle önündeki araca arkadan çarpması sonucunda maddi hasarlı kaza meydana geldi. 

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Özgül'ün kullandığı 07 ST 104 plakalı tur otobüsü aynı istikamette gitmekte olan Özlem Sarı’nın kullandığı 42 ACB 203 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobilin çarpmanın şiddetiyle yanından geçmekte olan Tahir Şen’in kullandığı 07 FCL 18 plakalı tur minibüsüne çarpması, arkadan gelen Mahmut Aydoğan’ın kullandığı 54 ABZ 700 plakalı otomobilin de kaza yapan otomobile yandan çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Özlem Sarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 
Diğer taraftan, kazanın meydana geldiği yolun karşı şeridinde Antalya istikametine seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, kazayı izlemeye dalınca önünde seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'ye kötü haber! Manchester United hocasından Marcos Rojo açıklaması
Fenerbahçe'ye kötü haber! Manchester United hocasından Marcos Rojo açıklaması
Türkiye'de otelciliğin gelişmesinde öncü olmuştu Vural Öger'in oteli iflas etti
Türkiye'de otelciliğin gelişmesinde öncü olmuştu Vural Öger'in oteli iflas etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP'li başkanlar açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP'li başkanlar açıklaması
Mardin'de belediyeden çıkarılan şehit yakınları işe alınacak
Mardin'de belediyeden çıkarılan şehit yakınları işe alınacak
Sezai Temelli'den zehir zemberek açıklama! Gelin bu soysuz siyasete karşı...
Sezai Temelli'den zehir zemberek açıklama! Gelin bu soysuz siyasete karşı...
Gündemi sarsan görevden almalarla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Gündemi sarsan görevden almalarla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'ndan Türk Lirasıyla ilgili önemli karar! Kredi büyümesi kriteri getirildi
Merkez Bankası'ndan Türk Lirasıyla ilgili önemli karar! Kredi büyümesi kriteri getirildi
Eskişehirspor'da düğüm çözüldü Sissoko resmen açıklandı
Eskişehirspor'da düğüm çözüldü Sissoko resmen açıklandı
Çanakkale'den Midilli Adası'na kaçmaya hazırlanan 80 göçmen yakalandı
Çanakkale'den Midilli Adası'na kaçmaya hazırlanan 80 göçmen yakalandı
Beşiktaş'a bir üzücü haber! Vida sakatlandı
Beşiktaş'a bir üzücü haber! Vida sakatlandı
Araç sahipleri dikkat! Benzine 6 kuruş motorine okkalı zam
Araç sahipleri dikkat! Benzine 6 kuruş motorine okkalı zam
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç tarihi
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç tarihi
Yorumlar